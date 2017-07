Sandes Júnior diz que José Eliton vai ser eleito devido aos seus méritos e não à desunião da oposição

O ex-deputado federal diz que o vice-governador deve ser eleito governador porque tem mais experiência administrativa e é a garantia de que Goiás continuará crescendo e se desenvolvendo

O ex-deputado Sandes Júnior (PP) diz que o PMDB parece ter esquecido que perdeu cinco eleições seguidas para o grupo do governador Marconi Perillo (PSDB). “Acompanho o discurso de alguns líderes do DEM e do PMDB. Eles dizem que é preciso unir, mesmo tendo discursos e práticas diferentes, para não perderem pela sexta vez. Parecem não perceber que o problema maior não é a divisão, e sim a falta de projetos consistentes para manter e ampliar o crescimento e o desenvolvimento de Goiás. Os eleitores estão ‘cansados’ de políticos que não têm projetos alternativos e se concentram no discurso tão-somente de alternância de nomes.”

Sandes Júnior aposta que, unidas ou divididas, as oposições vão perder mais uma vez. “Insisto que não vão perder porque estão divididas, e sim porque não têm um projeto moderno de gestão do Estado. Os postulantes do DEM, Ronaldo Caiado, e do PMDB, Daniel Vilela, estão muito aquém de Marconi e do pré-candidato da base aliada, José Eliton, do PSDB.”

O ex-deputado sublinha que as oposições vão perder sobretudo devido aos méritos de José Eliton. “O jovem político é articulado, tem um discurso afiado, conta com experiência administrativa — foi presidente da Celg, secretário de Desenvolvimento Econômico e da Segurança Pública, além de ser vice-governador. Do ponto de vista estritamente técnico, é o gestor mais experimentado. O senador Ronaldo Caiado e o deputado federal Daniel Vilela nunca administraram nem uma ‘vendinha’ de esquina. Portanto, friso, José Eliton vai ganhar devido aos seus méritos, não aos deméritos e à desunião das oposições. A divisão, se houver, certamente será a ‘desculpa’ para mais uma derrota.”