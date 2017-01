Ronaldo Coelho assume como secretário de Comunicação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia

A pasta saiu da cota do PT. Aliado respeitado, o partido ocupará outros postos na prefeitura

Como a coluna Bastidores, do Jornal Opção, anunciou em primeira mão, o jornalista Ronaldo Coelho será o secretário de Comunicação do governo do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha.

O prefeito mantém a aliança com o ex-prefeito Maguito Vilela, inclusive acolhendo várias de suas indicações, mas decidiu promover modificações em algumas áreas. Comunicação era terreno do PT, e agora não é mais. O partido ocupara outros cargos importantes.