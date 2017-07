Ronaldo Caiado sugere que desistiu de aliança com o PMDB e busca apoio de não-políticos

O senador do DEM parece ter percebido que o peemedebismo vai mesmo lançar Daniel Vilela para governador

O senador Ronaldo Caiado tem procurado pessoas bem-sucedidas da sociedade com o objetivo de lançá-las tanto para deputado federal quanto para vice e senador na chapa majoritária. Entre os procurados estão jornalistas, como Jorge Kajuru, médicos, advogados e empresários. A tese é a seguinte: o presidente do DEM quer formar chapas, majoritária e proporcional, com políticos e não-políticos. Todos com histórico “limpo”. A operação sugere que o postulante do DEM ao governo de Goiás finalmente desistiu do PMDB.

Para consumo público, PMDB e DEM vão continuar fingindo que podem se aliar no primeiro turno em 2018. Nos bastidores, principalmente, as relações entre os líderes dos dois partidos não é tão boa quanto parece. O deputado federal Daniel Vilela insiste que Ronaldo Caiado manda no DEM, mas não no PMDB, nem direta, por ele mesmo, nem indiretamente, por meio de Iris Rezende. Aliados do líder do DEM sugerem que Daniel Vilela é um político “imaturo” e que “não” está hora de ele disputar mandato de governador. Não estaria “preparado” para governar Goiás.

O presidente do PHS, Eduardo Machado, diz que tem uma certeza: “Caiado é 100% candidato a governador, independentemente do apoio ou não do PMDB”.