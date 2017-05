Ronaldo Caiado defende a renúncia do presidente Michel Temer

O senador defende a antecipação das eleições presidenciais e do Congresso Nacional

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) divulgou nota sugerindo que, depois da denúncia publicada em “O Globo” — o presidente da República, Michel Temer, é apontado como tendo operado para comprar o silêncio do ex-deputado lavajatista Eduardo Cunha —, o peemedebista deve renunciar. Ele também defende a convocação de eleições para presidente e para o Congresso Nacional.

A íntegra da nota

“Diante da gravidade do quadro e com a responsabilidade de não deixarmos o Brasil mergulhar no imponderável, só nos resta a renúncia do presidente Michel Temer e a mudança na Constituição. É preciso aprovar a antecipação das eleições presidencial e do Congresso Nacional.”