Rodrigo Rosa e Zélio Cândido, se Divino Lemes for cassado, podem disputar prefeitura de Senador Canedo

Decisão do TSE deve levar à convocação de novas eleições no município do entorno de Goiânia. Filho de Divino Lemes pode ser impedido de disputar

Se o Tribunal Superior Eleitoral cassar o prefeito de Senador Canedo, Divino Lemes (PSD), novas eleições devem ser convocadas. Os postulantes já estão se articulando. O presidente da Câmara, Rodrigo Rosa — se assumir a prefeitura por 90 dias —, pode ser bancado pelo PRTB e pelo empresário Walter Paulo, o vice de Divino Lemes, para a disputa. O empresário Vanderlan Cardoso, do PSB, tende a lançar o empresário Zélio Cândido, do PSB, ou sua mulher, Izaura Cardoso, do PSC.

O deputado Sérgio Bravo, do Pros, e Daniel Lemes são pré-candidatos. Não se sabe se o filho de Divino Lemes poderá disputar. O prefeito teria passado os bens para seus filhos, mas a Justiça, mesmo assim, bloqueou todos os bens da família. A ação envolve Daniel Lemes.

Aliados de Divino Lemes apostam que ele será mantido no cargo.

Cidade paralisada

Segundo vereadores, Divino Lemes, paralisado pela hipótese de cassação (estaria permanecendo mais tempo em escritórios de advocacia do que na prefeitura), não está nem mesmo recolhendo todo o lixo das ruas da cidade. O secretariado está esfacelado, com a queda do secretário de Administração, Ademilton Teixeira, e da secretária de Segurança, sargento Cristina. Comenta-se que secretários ligados a Walter Paulo conspiraram abertamente contra o prefeito. Porque, se Divino Lemes cair, assume o comando da prefeitura, ao menos por 90 dias, o presidente da Câmara, Rodrigo Rosa (PRTB), ligado ao vice-prefeito Walter Paulo.