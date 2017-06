Roberto Balestra deve disputar comando do PP com o senador Wilder Morais

O deputado federal Roberto Balestra pode terçar forças com o senador Wilder Morais pelo comando do PP em Goiás. Este ano.

Político histórico do PP, Roberto Balestra não tolera Wilder Morais, que, com o apoio do ex-deputado Sandes Júnior e de parte da cúpula nacional, teria lhe tomado o partido. Por isso, tende a enfrentá-lo pela direção.

Wilder Morais está usando a diplomacia para “conquistar” Roberto Balestra. Mas não tem conseguido se aproximar. O problema é que, se perder o comando do PP, fica fragilizado para a disputa da reeleição.