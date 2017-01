Revista Veja: Marconi Perillo pode ser vice de Geraldo Alckmin em 2018

O editor da coluna “Radar” diz que os governadores de São Paulo e de Goiás estão discutindo a formatação de uma chapa puro-sangue

O PSDB tem pelo menos três quadros pela frente em termos de disputa presidencial em 2018: uma composição com o PMDB, uma composição com o PSB e o lançamento de uma chapa puro sangue.

No caso de uma composição com o PMDB, o PSDB poderia lançar o candidato a presidente e o aliado o vice. Poderia ser Geraldo Alckmin para presidente e, digamos, Henrique Meirelles (filiado ao PSD, diga-se) para vice. Porém, é possível que o PMDB lance candidato — que tanto pode ser o presidente Michel Temer quanto Henrique Meirelles (que seria apontado como o “homem que domou a crise”) e José Serra (o tucano- peemedebista).

O PSB pode indicar o vice de Geraldo Alckmin? Pode ser. Mas hoje não tem nenhum político de estatura nacional.

Mas está crescendo a possibilidade de, se o PMDB lançar candidato a presidente, o PSDB lançar chapa pura. Por isso, na nota “Café com pequi” (referência indireta à política do café com leite, aliança entre São Paulo e Minas na República Velha), a revista “Veja” anota a possibilidade de uma composição entre Geraldo Alckmin e Marconi Perillo.

Leia a nota do editor da coluna “Radar”, Maurício Lima:

“Durante o encontro que tiveram em São Paulo, os governadores Geraldo Alckmin e Marconi Perillo falaram sobre a formação de uma chapa puro-sangue para 2018: o paulista de presidente e o goiano como vice”.