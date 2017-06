Revista “Veja” diz que Aécio Neves vai ser preso hoje. Mas Edson Fachin não autoriza prisão

Comenta-se em Brasília que uma prisão de Aécio Neves, um dos “grandões” do PSDB, seria o contrapeso a uma prisão do ex-presidente Lula da Silva, o “grandão” do PT

O colunista Maurício Lima, editor da coluna “Radar”, da revista “Veja”, publicou que o senador Aécio Neves seria preso hoje pela Polícia Federal. Mas o “Estadão” contrapõe que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, não autorizou a prisão do político do PSDB de Minas Gerais, contrariando o pedido da Procuradoria-Geral da República.

O ministro, apontado como rigoroso, sublinhou, segundo o “Estadão”, “que apenas um ‘eventual recurso’ poderá ser incluído em pauta padra análise do pleno ‘no tempo mais breve possível’ — o que depende de um pedido ou da defesa de Aécio ou da PGR, se esta quiser insistir na prisão do presidente nacional do PSDB”.

O que se comenta em Brasília, nos bastidores da política, é que uma prisão de Aécio Neves, um dos “grandões” do PSDB, seria o contrapeso a uma prisão do ex-presidente Lula da Silva, o “grandão” do PT. As duas prisões dariam equilíbrio e não estremeceriam a República.