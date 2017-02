Revista Época diz que Jovair Arantes pode ser ministro do Esporte ou do Turismo

O deputado do PTB é visto como uma ponte pacificadora na Câmara dos Deputados

Murilo Ramos, editor da coluna “Expresso”, uma das mais lidas da revista “Época”, diz que o deputado federal Jovair Arantes, do PTB, pode ser indicado para ministro do Turismo ou do Esporte.

O presidente Michel Temer tem apreço pelo parlamentar goiano e o percebe como uma ponte pacificadora na Câmara dos Deputados.

Jovair Arantes perdeu a eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Porém, como craque em interpretar os humores do Congresso, Michel Temer sabe que 105 votos é praticamente um fenômeno. E são 105 votos dados para um deputado que estava enfrentando o candidato de duas máquinas, a da Câmara, pois Rodrigo Maia é seu presidente, e a do Palácio do Planalto.