Rafael Lousa diz que candidatos a prefeito de Goiânia escondem vices. “Nós mostramos Thiago Albernaz”

Thiago Albernaz, por ser jovem, “agrega o voto da juventude” e, sendo neto do ex-prefeito Nion Albernaz, “é um nome referencial”

O presidente do PSDB em Goiânia, Rafael Lousa, sustenta que a indicação do vereador Thiago Albernaz, do PSDB, para vice do candidato do PSB a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso, foi “muito importante”. Primeiro, afirma, “porque, sendo jovem, agrega o voto da juventude”. Segundo, “porque, neto do ex-prefeito Nion Albernaz, é um nome referencial”. “Observe”, sublinha o líder tucano, “que a maioria dos candidatos está escondendo os vices. A aliança PSB-PSDB faz questão de apresentar seu vice, Thiago Albernaz”.

O presidente do PSDB afirma que Nion Albernaz ficará na história como o prefeito que deu rumos modernos para Goiânia. “Quando prefeito, entendeu, com ampla clareza, que uma de suas missões era garantir serviços modernos e ágeis para a sociedade. Ao mesmo tempo, adotou o conceito de cidade limpa e, com os jardins organizados em todos os bairros, bonita e agradável de se viver.”

Rafael Lousa avalia que, por sua capacidade de gestor, Vanderlan Cardoso é o que mais se aproxima de Nion Albernaz. “Vanderlan é um político e gestor moderno. Ele não parou no tempo”, afirma.