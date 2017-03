PSB de Lúcia Vânia sempre foi adversário de Marconi Perillo em Goiás

Em 2006, 2010 e 2014, o PSB bancou candidatos a governador contra a base do governador tucano. A história pode se confirmar em 2018

A senadora Lúcia Vânia, do PSB, articula tanto com o pré-candidato do DEM, senador Ronaldo Caiado, quanto com o pré-candidato do PMDB a governador de Goiás, deputado federal Daniel Vilela. No fundo, gostaria de permanecer na base do governador Marconi Perillo, do PSDB. Porém, como percebe que não terá chance de disputar a reeleição, se continuar governista, abriu conversações com as oposições. Na prática, está lutando por sua sobrevivência política. Mais até do que pela sobrevivência dos aliados partidários.

O fato é que o PSB sempre fez oposição ao governador Marconi Perillo. Portanto, a rigor, nem pode ser considerado um aliado ou quase-aliado. Em 2006, o partido hipotecou apoio a Barbosa Neto, contra o postulante da aliança PP-PSDB. Em 2010 e 2014, com uma campanha agressiva, bancou Vanderlan Cardoso contra o tucano-chefe. Então, se em 2018 ficar com a oposição, como nas três últimas eleições, não será nada estranho. Ao contrário, é sua tradição.