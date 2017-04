Presidente Vitti quer mais interatividade na Alego

Tucano amplia canais nas redes sociais para dar mais transparência na Assembleia Legislativa

Com pouco mais de dois meses no comando da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado tucano José Vitti buscar aperfeiçoar os mecanismos de transparência na divulgação dos atos do Parlamento e de interação com a comunidade. Há poucos dias, ele anunciou que colocaria entre as prioridades de sua gestão uma atuação mais eficiente da Casa nas redes sociais. “Estamos tentando apresentar uma gestão mais eficiente, imprimindo aqui o que há de mais moderno e atual. Vemos todos os veículos de Comunicação investirem em mídias sociais e queremos acompanhar essa evolução. Nessa presidência tentaremos avançar no que tange a tecnologia e a modernidade para dar mais condições de trabalho aos servidores e àqueles que cobrem ou se interessam pelo Legislativo”, explicou o deputado.

Atitude louvável do presidente da Assembleia. Transparência na divulgação dos atos do poder público é imperativo legal e importante instrumento de democracia, uma vez que facilita o acesso do cidadão às informações da administração pública.