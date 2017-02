Sandes Júnior é o político goiano mais ligado ao presidente nacional do PP

Os senadores Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e Wilder Morais, presidente do PP em Goiás, torcem, em tempo integral, para que Roberto Balestra assuma uma secretaria no governo de Marconi Perillo. Porque, assim, Sandes Júnior voltará à Câmara dos Deputados.