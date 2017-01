Presidente Michel Temer vai indicar imediatamente ministro pra substituir Teori Zavascki

“Será um nome ligado às tradições jurídicas do país”, afirma Moreira Franco

O bem informado jornalista Jorge Bastos Moreno, de “O Globo”, publicou nota na qual cita o ministro Moreira Franco: “O presidente Temer acaba de me dizer que pretende indicar imediatamente o sucessor do ministro Teori. Será um nome ligado às tradições jurídicas do país”.

Não poderia ser diferente, é claro. Substituir um jurista da estatura de Teori Zavascki é possível, mas não tão fácil. Jurista é até fácil. Mas um homem de sua coragem, para enfrentar as ondas populistas, à direita e à esquerda, é mais complicado. Muitos, até bem competentes e bem intencionados, podem sucumbir… Mas uma coisa é certa: pertencer ao Supremo tem melhorado alguns magistrados-homens.