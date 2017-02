Prefeitura de Morrinhos adquire moderno aparelho para exames cardiológicos

Na gestão de Rogério Troncoso, a área de saúde está se tornando uma referência na região do município de Morrinhos

Os avanços na área da saúde pública de Morrinhos estão numa fase acelerada. “Adquirimos e instalamos um aparelho de ultrassom doppler cardiológico Philips. Trata-se do que há de mais moderno na área”, afirma o secretário de Saúde, André Luiz Mattos. “Agora, não será preciso encaminhar os pacientes para Goiânia. Eles terão mais conforto e comodidade” (noutros municípios, sobretudo nos que investem pouco ou mal no setor de saúde, o verdadeiro hospital são ambulâncias que todos os dias transportam pacientes para Goiânia). O aparelho foi adquirido por intermédio de emenda do deputado Célio Silveira, do PSDB, grande parceiro político-administrativo do prefeito de Morrinhos, Rogério Troncoso, do PTB.

Messi, Neymar e Suárez

Não é a toa que o trio Rogério Troncoso, prefeito de Morrinhos, André Luiz Mattos, secretário de Saúde, e Célio Silveira, deputado federal, costuma ser chamado de Messi, Neymar e Suárez, os principais craques do Barcelona, time da Espanha.

Rogério Troncoso é apontado como um dos cinco maiores administradores públicos municipais de Goiás. Enquanto muitos prefeitos reclamam da crise, como se estivessem fazendo catarse, o prefeito de Morrinhos ocupa-se de sua gestão e, mesmo que não ignore a crise e ainda que a prefeitura sofra com seus tentáculos, prefere trabalhar, em tempo integral, pelo desenvolvimento do município. A “terapia de choque” tem dado certo. Na Saúde, o secretário André Mattos é apontado como um ás. Não é médico, não é dentista, mas tem funcionado assim como o economista José Serra no Ministério da Saúde, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Um médico de Morrinhos sustenta que André, Rogério e Célio é uma seleção que vale por 11 jogadores.