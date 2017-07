Prefeitos batem em quem falar mal do senador Wilder Morais

Hoje, no interior, quem falar mal do senador Wilder Morais corre até o risco de apanhar. Para os prefeitos, é Deus no Céu e Wilder na Terra. O presidente do PP, além de dialogar com simplicidade com os líderes municipais, tem levado milhões de reais do governo federal para as prefeituras de todo o Estado. Trata-se de dinheiro limpo, sem fisiologismo.