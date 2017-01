Prefeito Rogério Troncoso moderniza hospital municipal de Morrinhos

Com o apoio do deputado federal Célio Silveira, a prefeitura adquire um moderno aparelho de anestesia

O prefeito de Morrinho, Rogério Troncoso (PTB) — com o apoio do secretário André Luiz Mattos —, está modernizando, cada vez, mais os setor de saúde do município, que hoje é referência sua região. Agora, instalou um novo aparelho de anestesia adulto e infantil no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal.

O objetivo, segundo o prefeito e o secretário, é “garantir mais segurança e qualidade tanto aos médicos quanto aos pacientes. Por isso, adquirimos o que há de mais moderno no mercado quando se trata deste tipo de equipamento”.

O aparelho foi adquirido por intermédio de emenda do deputado federal Célio Silveira (PSDB), represente do município no Congresso Nacional. “O Hospital Municipal de Morrinhos, graças ao empenho do prefeito Rogério Troncoso, avança em termos de referência. Trata-se de um hospital público de qualidade.”

Quando a maioria dos prefeitos do país fala em crise, até para justificar a escassa produtividade de suas gestões, em Morrinhos, o prefeito Rogério Troncoso, com uma máquina pública ativa, faz uma gestão produtiva para a comunidade.