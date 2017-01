Prefeito de Nerópolis diz que Fabiano Luiz distorce dados sobre contas públicas

“A atual administração herdou dívida de R$ 262.659,63 em precatórios, que deveriam ter sido pagos até o dia 31/12/2016, cuja não quitação até o dia 20/01/2017 acarreta em bloqueio das certidões negativas e dos recursos do FPM”

Nota de esclarecimento

“A Prefeitura de Nerópolis vem a público esclarecer as informações distorcidas divulgadas pelo ex-prefeito Fabiano Luiz, a respeito das contas públicas do município. Em sua publicação, o ex-gestor só menciona os créditos e não cita os débitos, ou seja, os restos a pagar (imagem em anexo), que somam a quantia de R$3.085.361,81. Os recursos deixados nas contas da prefeitura já tem destino certo para saldar os compromissos financeiros assumidos pela administração anterior.

Os documentos que foram entregues em encontro fotografado sem permissão dos presentes são para análise do setor financeiro e contábil da prefeitura. Com relação ao Impaner (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais), os recursos desse fundo são exclusivos para pagamento de aposentadorias e pensões dos funcionários públicos municipais, não podendo ser direcionados para nenhuma outra finalidade. Tal dinheiro não pertence a nenhuma administração, mas sim aos servidores aposentados e aqueles que vierem a se aposentar.

Como todos podem conferir na documentação em anexo, a atual administração herdou uma dívida de R$262.659,63 em precatórios (débitos já questionados na justiça), que deveriam ter sido pagos até o dia 31/12/2016, cuja a não quitação até o dia 20/01/2017 acarreta em bloqueio das certidões negativas do município de Nerópolis e dos recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Outro grande débito deixado pela gestão anterior foi com a Celg (iluminação pública), no valor de R$1.575.515,98, dívida esta parcelada até dezembro de 2020.

No mais, a atual administração lamenta as distorções das informações com o objetivo de confundir a população neropolina e se coloca a disposição de qualquer cidadão para dirimir qualquer outra dúvida na Secretaria Municipal de Finanças, ou em qualquer outro órgão público municipal.”