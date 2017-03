Político de Bela Vista diz que Nárcia Kelly fala muito e faz pouco

De um político de Bela Vista de Goiás: “A prefeita Nárcia Kelly conversa muito, mas até agora fez muito pouco. Ela deveria trabalhar mais e falar menos”. Mágoa de derrotado? É provável.

Nárcia Kelly é uma jovem bem intencionada e, aos poucos, deixará, possivelmente, sua marca na história de Bela Vista.

Acrescente duas coisas. Primeiro, a prefeita está no poder há apenas três meses. Segundo, encontrou uma prefeitura desarranjada, ao contrário do que sugeria a publicidade do ex-prefeito. A rigor, ele era muito mais político do que gestor, embora passasse uma imagem inversa.