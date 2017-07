O partido já tem Alexandre Baldy, mas está de olho em Célio Silveira, Fábio Sousa e João Campos

O Podemos, em nível nacional, está de olho em três deputados federais de Goiás: João Campos, do PRB, Célio Silveira e Fábio Sousa, do PSDB. O partido, representado pelo deputado federal Alexandre Baldy em Goiás, conquistou o passe dos senadores Álvaro Dias, do Paraná, e Romário, do Rio de Janeiro.