Será que os goianienses vão apreciar um secretariado sujo “limpando” a cidade?, pergunta um petista

De um petista pós-heterodoxo: “Na época do ex-prefeito Paulo Garcia (PT), a cidade era suja, mas o secretariado era limpo. Com o prefeito Iris Rezende (PMDB), inverteu-se a situação: a cidade é limpa, mas parte do secretariado é sujo”.

O petista pergunta: “Será que, depois de passar a lua de mel, os goianienses vão apreciar um secretariado sujo ‘limpando’ a cidade?”