Pesquisa Serpes aponta Heuler Cruvinel em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de Rio Verde

A novidade da pesquisa é a ascensão do candidato do PSD, que estava em segundo lugar e agora é o primeiro colocado. Outro dado é que cresceu mais do que Paulo do Vale

A 15 dias das eleições para prefeito de Rio Verde, pesquisa do instituto Serpes mostra o candidato do PSD, Heuler Cruvinel, em primeiro lugar, com 30,7% — no levantamento estimulado. Ele cresceu 3,3% em relação à pesquisa anterior, quando tinha 27,4% e estava atrás de Paulo do Vale. O candidato do PMDB tinha 28,9% e agora tem 29,2%. “Subiu” 0,3%, quer dizer, não subiu. Os números dos dois candidatos estão dentro da margem de erro, que é de 4,89 pontos porcentuais. Mas o candidato pessedista cresceu mais e, sobretudo, superou o postulante peemedebista. O terceiro colocado, Lissauer Vieira, do PSB, passou de 11,2% para 11%, ou seja, não houve alteração significativa. O quarto colocado, Cristiano Quintino, do PPL, tinha 1% e saltou para 4,7%. Dos 401 pesquisados, 7,2% disseram que anularão o voto. E 17,2% informaram que ainda não decidiram em quem votar.

Tudo indica que, como afirmam os políticos, a eleição de Rio Verde será decidida por um “beicinho de pulga”, de tal modo está polarizado o quadro eleitoral. O volume final da campanha, com presença ostensiva nas ruas e redes sociais, será decisivo. A batalha pelo “coração” dos indecisos tende a ser selvagem.

Pesquisa espontânea

Heuler Cruvinel e Paulo do Vale estão rigorosamente empatados — com 26,2% — no levantamento espontâneo. Lissauer Vieira, inteiramente desidratado, aparece com 8,2%. Cristiano Quintino tem 3,7%. E 7,7% disseram que anularão o voto e 27,9% informaram que ainda não decidiram em quem votar.

Rejeição

A rejeição de Heuler Cruvinel é de 26,4%. A de Lissauer Vieira é de 25,4%. A de Paulo do Vale é de 17,5%. Cristiano Quintino tem uma rejeição de 17,2%. E 36,9% disseram que não rejeitam ninguém e 3,7% não decidiram.

Registro da pesquisa

A pesquisa do Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda., encomendada por J. Câmara & Irmãos S./A. e jornal “O Popular”, entrevistou 401 eleitores. A margem de erro é de 4,89% e o intervalo de confiança é de 95%.

A coleta de dados foi feita entre 11 e 13 de setembro de 2016. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo nº GO-05286/2016, no dia 9 de setembro de 2016.