Pesquisa mostra o Professor Kelton em primeiro em Bonfinópolis e descolado do 2º colocado

O candidato do PSB tem 40,1%. Dienes da Farmácia e Hermes Lemes têm 23,1%

Pesquisa de intenção de voto estimulada da EPP — Empresa de Pesquisa e Consultoria Ltda.a respeito da disputa para prefeito de Bonfinópolis, município nas proximidades de Goiânia, mostra o Professor Kelton, do PSB, com 40,1%; Dienes da Farmácia, do PSD, com 23,1%, e Hermes Lemes, do PRB, com 23,1%. E 10,4% disseram que estão indecisos.

O levantamento mostra que o Professor Kelton descolou dos postulantes do PSD e do PRB, com quase o dobro das intenções de voto.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, o Professor Kelton tem 33%; Hermes Lemes tem 19,3%; e Dienes da Farmácia tem 17,9%. E 27,8% disseram que estão indecisos e 1,9% disseram que não votam em nenhum deles.

Rejeição

A maior rejeição é de Dienes da Farmácia, com 20,3%. Estão empatados, em termos de rejeição, o Professor Kelton e Hermes Lemes, ambos com 9,9%.

52,4% disseram que não rejeitam nenhum dos postulantes e 7,5% informaram que estão indecisos.

Registro da Pesquisa

O contratante da pesquisa é a própria EPP — Empresa de Pesquisa e Consultoria Ltda. O protocolo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem o número GO-06225/2016, de 6 de setembro de 2016.

Foram entrevistados 212 eleitores de Bonfinópolis em 2 de setembro de 2016.

O intervalo de confiança é de 90% e a margem de erro é de 4,9%.