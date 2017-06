Pesquisa Ibope põe Daniel Vilela colado em Ronaldo Caiado e o define como candidato do PMDB ao governo

Daniel Vilela aparece com 26%. Ronaldo Caiado lidera com 34% e José Eliton tem 17%

A cúpula do PMDB recebeu no sábado, 17, uma pesquisa feita pelo instituto Ibope, na semana passada, em todo o Estado. Numa reunião, da qual participaram tanto o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, quanto o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela, ficou decidido que o PMDB vai mesmo bancar o deputado federal Daniel Vilela para governador. “A candidatura de Daniel Vilela é incontornável, é irreversível”, concluíram os peemedebistas. Maguito Vilela, que não teve o nome mencionado na pesquisa, a seu pedido, disse que está fora do páreo, pois não quer e não vai prejudicar a carreira política do filho.

A pesquisa do Ibope aponta Ronaldo Caiado (DEM) com 34% e Daniel Vilela com 26% — uma diferença de apenas 8%. José Eliton, o pré-candidato do PSDB, aparece com 17%.

Os peemedebistas, que desistiram de Ronaldo Caiado, afirmam que seus números são preocupantes, dado o fato de que não conta com nenhuma estrutura política no interior, ao contrário do peemedebista Daniel Vilela e do tucano José Eliton. Parte do DEM, possivelmente a maioria, deve apoiar a candidatura de José Eliton.

A pesquisa foi encomendada pelo PMDB.