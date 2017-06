Pesquisa do Ibope mostra Marconi Perillo em primeiro e Jorge Kajuru em segundo lugar para o Senado

O governador aparece com 32% e o vereador com 31%. Lúcia Vânia tem 16% e Wilder Morais tem 6%

A pesquisa de intenção de voto feita pelo Ibope que mostra o senador Ronaldo Caiado, do DEM, com 34%, o deputado Daniel Vilela, do PMDB, com 26% e o vice-governador José Eliton, do PSDB, com 17% — os três são pré-candidatos ao governo de Goiás —, inquiriu também os eleitores sobre postulantes ao Senado.

O governador Marconi Perillo, do PSD, aparece em primeiro lugar — com 32%. O vereador Jorge Kajuru, do PRP, é o segundo, com 31%. Estão, tecnicamente, empatados. A senadora Lúcia Vânia, do PSB, aparece em terceiro, com 16%. O senador Wilder Morais, do PP, é o quarto, com 6%.

A pesquisa, encomendada pelo PMDB, foi feita em todo o Estado, na semana passada.