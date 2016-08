Pesquisa do Grupom mostra Iris em primeiro e Waldir e Vanderlan empatados

A rejeição de Iris Rezende (34,5%) e Waldir Soares (34,2%) é alta. Vanderlan Cardoso é o menos rejeitado pelos eleitores

A Rádio 730 divulgou na sexta-feira, 26, pesquisa de intenção de voto do Instituto Grupom a respeito da disputa para prefeito de Goiânia. Iris Rezende, do PMDB, lidera, no levantamento estimulado, com 36,1% (a se aceitar a margem de erro, pode ter 32% ou 40,2%). Waldir Delegado Soares, do PR, com 21,1%, e Vanderlan Cardoso, do PSB, com 15,2%, estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro. Segundo o Grupom, Waldir pode ter tanto 24,6% quanto 17,6%. Vanderlan Cardoso pode ter 12,1% ou 18,2%. Os dados sugerem que Iris Rezende está “tomando” votos de Waldir Soares e que este não cresce, mas trava a ascensão de Vanderlan Cardoso.

A quarta colocada, Adriana Accorsi, do PT, tem 6,9% — numa tendência, consideradas as outras pesquisas, de estagnação. A surpresa é Flávio Sofiati, do PSOL, em quinto lugar, ainda que com apenas 1,2%, empatado com Francisco Júnior, do PSD. Djalma Araújo é o lanterninha, com 0,8%. A pesquisa indica que 11,7% disseram que vão anular o voto ou votar em branco.

No levantamento espontâneo, Iris Rezende, com 20,3%, aparece com o dobro da intenção de voto do segundo colocado, Waldir Soares, que tem 10%. Vanderlan Cardoso, colado no delegado, tem 6,7%. Adriana Accorsi tem o apoio de 2,3%. Flávio Sofiati, com 0,6, supera Francisco Júnior, com 0,2%.

O Grupom entrevistou 521, entre os dias 22 e 24 de agosto. A confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 4,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro da Pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): protocolo nº GO-05402/2016 de 19/08/20162.