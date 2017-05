Só perícia de piloto evitou que helicóptero de Wilder Morais caísse depois de choque com urubu

O urubu morreu dentro do helicóptero e o piloto teve ferimentos leves no rosto

O senador Wilder Morais (PP) e alguns políticos, como o deputado estadual Lincoln Tejota (PSD), voltavam de Porteirão — onde comemoraram o aniversário da cidade e inauguraram três obras, com a presença do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) —, e estavam se preparando para aterrissar, entre Goiânia e Inhumas, quando surgiram vários urubus e um deles bateu no helicóptero e quebrou o vidro, machucando o rosto do piloto Leandro.

Não fosse a perícia do profissional, que conseguiu desviar de outros urubus, o acidade poderia ter sido de maior gravidade. Dado o impacto, o urubu que bateu no helicóptero morreu.