Paulinho Sérgio será o presidente da AGM, com Kelson Vilarinho na vice

O governador Marconi Perillo e o vice José Eliton patrocinaram o consenso na disputa pelo comando da Associação Goiana de Municípios. Márcio Cecílio ficará no Conselho Deliberativo

Deu consenso na Associação Goiana de Municípios, na reunião de quinta-feira, 2: o prefeito de São Miguel do Passa Quatro, o tucano Márcio Cecílio Ceciliano (irá para o Conselho Deliberativo), saiu da disputa e abriu espaço para o prefeito de Hidrolândia, Paulinho Sérgio de Rezende, do PSDB, ser guindado à presidência, com o prefeito de Cachoeira Alta, Kelson Vilarinho, do PSD, na vice-presidência.

O acordão foi articulado pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, pelo vice, José Eliton, ambos do PSDB, e pelo presidente da AGM, Cleudes Baré.

O recuo de Márcio Cecílio foi interpretado com um gesto de grandeza por três motivos. Primeiro, porque mantém unida a base do governador Marconi Perillo. Segundo, porque, com Paulinho Sérgio, que trocou o DEM pelo PSDB, a base é ampliada, o que será positivo para a disputa de 2018 (o DEM do senador Ronaldo Caiado perdeu um aliado importante, dada sua capacidade de articulação). Terceiro, a unidade fortalece a AGM na sua luta para defender os prefeitos do Estado.