Para se contrapor a Magal em Caldas Novas, Magda Mofatto pode atrair Alison Maia para seu grupo

O militar, se candidato a deputado estadual, certamente contribuirá para reduzir a votação de Marquinhos do Privê em Caldas Novas

A deputada federal Magda Mofatto (PR), para se contrapor ao grupo do prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP) — que irá bancar a reeleição do deputado estadual Marquinhos do Privê (PSDB) —, cogita bancar o militar Alison Maia (DEM) para deputado estadual.

Alison Maia e Flávio Canedo, marido de Magda Mofatto e presidente do PR, costumam tricotar num grupo de WhatsApp de Caldas Novas.

Frise-se que Alison Maia é uma força política emergente, de perfil popular. Dará trabalho para os grupos políticos dominantes de Caldas Novas. Resta saber se vai permanecer como terceira via ou se vai aderir a um dos grupos, como o de Magda Mofatto. Se candidato a deputado estadual, tende a contribuir para reduzir a votação de Marquinhos do Privê, ao menos em Caldas Novas.