Oposição começa a perceber que José Eliton é um político mais afiado do que Alcides Rodrigues

O jovem tucano tem discurso e conhece bem as coisas do Estado

Um deputado do PMDB, em visita à redação recentemente, disse: “José Eliton é muito mais articulado do que Alcides Rodrigues, o Cidinho, e não convém subestimá-lo”.

O peemedebista, figura de proa do partido, afirma que José Eliton é muito mais moderno e atualizado do que Alcides Rodrigues.

O que tem surpreendido as oposições é que José Eliton está o discurso cada vez mais afiado. E conhece praticamente tudo que acontece no Estado, com informações precisas e verdadeiras.