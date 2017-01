O Popular põe Fabiana Pulcineli na geladeira e a coloca para cobrir a Câmara de Vereadores

Embora seja expert em PMDB, a repórter não pôde cobrir a posse de Iris Rezende. Vai cobrir assuntos dos vereadores. É uma “queda para o alto”

A competente repórter Fabiana Pulcineli continua na geladeira em “O Popular”. Os editores não a veem como uma “aliada”, e sim como “aliada” a editora-chefe anterior, Cileide Alves.

Embora seja a mais bem informada repórter de “O Popular” quando o assunto é o PMDB, Fabiana Pulcineli não foi escalada pelos editores para cobrir a posse de Iris Rezende (PMDB) como prefeito de Goiânia.

No que a redação de “O Popular” chama de “queda para o alto”, Fabiana Pulcineli foi “promovida” para cobrir a Câmara Municipal de Goiânia. Os repórteres do “Pop” afirmam que é muito pouco para quem já foi considerada como principal repórter do jornal — tanto que chegou a ser cobiçada pelo “Correio Braziliense”, principal jornal de Brasília.

Escantear Pulcineli é positivo para o jornal? Não é. É mais um equívoco da atual cúpula. Além de competente, é íntegra e posicionada.