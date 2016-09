Nota do Jornal Opção sobre Santo Antônio do Descoberto não levou em conta pesquisa eleitoral

Por decisão judicial, o Jornal Opção esclarece que a nota publicada na coluna Bastidores da edição 2150 que trata sobre possíveis favoritos na eleição para prefeitos do Entorno do Distrito Federal não levou em conta pesquisa eleitoral na cidade de Santo Antônio do Descoberto.

À época da publicação, não havia sequer pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o referido município. Se tratava, apenas, de especulação jornalística, que analisou o quadro eleitoral sem embasamento científico.

Na própria nota, este veículo deixa claro que “apontar favoritos não é o mesmo que sugerir que estão eleitos”. O “listão” produzido pela coluna, embora tenha apontado os chamados favoritos, não teve como objetivo indicar, nem sugerir, que já estariam eleitos.