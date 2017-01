Nárcia Kelly, prefeita de Bela Vista, faz a primeira inauguração e abre ruas tomadas pelo lixo

Voluntários contribuíram com a prefeitura e ajudaram a limpas o Jardim Barcelona, que estava sujo e quase intransitável

À primeira vista, a administração de Eurípedes do Carmo agradava em Bela Vista de Goiás. Quando os eleitores rejeitaram nas urnas o seu candidato, viu-se que não era exatamente o que a propaganda dizia. Quem ganhou foi Nárcia Kelly, que rompeu com Eurípedes do Carmo quando descobriu os métodos que empregava na gestão. E Nárcia Kelly herdou uma plantação imensa de abacaxis. Começou a descascá-los já na data da posse e o ápice foi no último fim de semana, com a estreia do projeto “Bela Vista pra você”, no Jardim Barcelona. Nárcia entregou à população uma agência dos Correios e a reforma de um posto de saúde, benefícios conseguidos já em sua gestão.

Ao chegar ao Barcelona, a equipe da prefeitura se surpreendeu: diversas ruas estavam intransitáveis. O matagal e o lixo impediam a circulação de carros e até de bicicletas. Para passar, só a pé e desviando de entulhos e buracos. Nárcia Kelly conclamou pelas mídias sociais e apareceram 300 voluntários. O exército de trabalhadores, a maioria de forma gratuita, tirou entulhos, varreu e liberou ruas. A própria prefeita ajudou nas ações, inclusive no plantio de árvores – claro, sem o estilo João Dória de agir (em São Paulo, o populista Dória já se vestiu até de gari).

Nárcia Kelly transferiu para o Barcelona o seu gabinete inteiro. Ela mesma atendeu à população. Assim foi também o pessoal da saúde (em 12 especialidades), da infraestrutura, da Educação e das demais áreas da prefeitura. No âmbito cultural, oficina de leitura e desenhos, livros à disposição.

A prefeita ouviu a reivindicação dos moradores quanto à distribuição de correspondências: o Barcelona é um bairro a 25 km da sede do município, mais perto de Goiânia e Senador Canedo que de Bela Vista. Nárcia Kelly e sua equipe colocaram mãos à obra e providenciaram um local para agência dos Correios. Saíram do local deixando o Barcelona apto para receber cartas até de… Barcelona.

Foram feitas obras também na escola e no posto de saúde. Mas não apenas a beleza dos equipamentos públicos foi cuidada: também, a das pessoas. Diversos manicures e cabeleireiros, também voluntariamente, atenderam a população. Para a criançada, além dos desenhos, brinquedos e algodão doce.