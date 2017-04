Nárcia Kelly consegue com Marconi novas obras para Bela Vista

Prefeita agradece a governador por duplicação e iluminação da GO 020 e sugere a retomada da ideia de lago na Grande Goiânia

A festa de 4 de abril foi um dos assuntos do Palácio Pedro Ludovico, a sede do Executivo estadual. Na terça-feira da semana passada, o governo de Goiás inaugurou a duplicação, iluminação e ciclovia na GO 020, que liga Goiânia a Bela Vista de Goiás. Além da qualidade e da beleza da obra, o destaque foi o público na recepção às autoridades em Bela Vista. Cerca de 4 mil pessoas participaram da festa, feita em parceria com a iniciativa privada (empresários da cidade pagaram churrasco com oito bois no rolete, arroz carreteiro e show). Na tarde desta quarta-feira, a prefeita Nárcia Kelly levou comitiva ao Palácio para agradecer ao governador pela obra e reivindicar outros benefícios.

Melhorar a GO era um projeto antigo da cidade. No evento de 4 de abril, Marconi recordou as vezes em que recebeu autoridades dos três poderes pedindo a duplicação, inclusive a então vereadora Nárcia Kelly e membros do Tribunal de Justiça do Estado. Marconi não apenas dobrou o número de pistas, como instalou postes e lâmpadas e fez os 50km de ciclovia. Por isso, a cidade vibrou tanto na maior festa que Bela Vista teve neste século.

Na reunião desta quarta-feira, Nárcia agradeceu também a Marconi por ter doado uma ambulância (o governador autorizou ao inaugurar a duplicação) e entregue ao prefeito Gustavo Mendanha recursos para pavimentar a estrada que liga a GO 020 ao Credeq de Aparecida. Além de conseguir tanto nos primeiros cem dias de mandato, Nárcia ainda comemorava ter ganhado de Marconi uma ponte para o Las Vegas, um bairro de Bela Vista que é o maior da América Latina (40 alqueires de área, ainda parcialmente habitado).

Nárcia e Marconi trocaram elogios. Ela aproveitou para fazer novos pedidos, um deles aceito imediatamente pelo governador: recapear 2,5km da ligação da GO 020 ao distrito de Roselândia. Marconi repassou para a Saneago as reivindicações de Nárcia relativas a saneamento, como sistema de esgoto para os bairros Las Vegas, Pérolas do Sul e Ulysses Guimarães, além de trocar a tubulação do mais que centenário centro da cidade.

Como Marconi está realizando sonhos de Bela Vista, a prefeita reavivou um sonho do governador: a construção do lago no ribeirão Caldas. Há cerca de década e meia, Marconi tentou fazer uma atração turística metropolitana que também livrasse a Grande Goiânia do fantasma da falta de água. O lago seria entre a Capital e Bela Vista. Como os ecochatos chiaram e gente sem ocupação logo encontra milhares de iguais para repercutirem suas diatribes supostamente ambientais, a ideia foi adiada. Nárcia se dispôs a defender o projeto. Marconi ficou de repensar.

Acompanharam Nárcia na reunião os deputados Jovair Arantes (federal) e Eliane Pinheiro (estadual), o vice-prefeito Juliano Moreira e três vereadores ((Jonair da Sky, Xil do Bar e Serginho da Granja – os demais estavam em um compromisso na telefônica Vivo). Caso Marconi, depois de repensar, resolva encarar os xiitas e fazer o lago, certamente Bela Vista vai recepcioná-lo numa festa ainda maior que a de 4 de abril.