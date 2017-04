Não convidem para a mesma picanha Ronaldo Caiado e Gilvan Máximo. O sangue não será da carne

O senador ligou para o líder do PRB, discutiram de maneira acerba, e nenhum dos dois saiu intimidado

Não convidem para a mesma picanha suculenta da Churrascaria Gramado o senador Ronaldo Caiado (DEM) e o suplente de deputado federal Gilvan Máximo (PRB). Pode sair sangue, até muito sangue, e, claro, não será da picanha.

Não se sabe exatamente por quê, mas Ronaldo Caiado ligou para Gilvan Máximo e discutiram fortemente. O senador, com vozeirão forte, intimida até o espírito de Stálin. Mas, no caso, não conseguiu intimidar o líder do PRB, que reagiu com coragem e energia. Conta-se que, durante a conversa, escutavam-se raios e trovoadas.