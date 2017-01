Namorada de Teori Zavascki, a bela Liliana Schneider, vive “momento muito difícil”

A mulher é do Rio Grande do Sul mas gerencia uma joalheria na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O jornal “O Globo” entrevistou rapidamente a namorada do ministro Teori Zavascki, Liliana Fuhrmann Schneider. A mulher, que ainda é jovem e bonita, disse que “vive um ‘momento muito difícil’ devido à morte do magistrado do STF.

Liliana Schneider, nascida na cidade Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é gerente de uma joalheria na Barra da Tijuca.

No Facebook, Liliana Schneider apresenta uma citação de Marilyn Monroe como sua favorita: “Não me alimento de quase, não me contento com a metade! Nunca serei sua meio amiga ou seu meio amor. É tudo ou nada”.

Teori Zavascki era viúvo. Sua mulher faleceu de câncer em 2013.