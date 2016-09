Morrinhos recebe veículo do Ministério da Saúde por sua excelência no combate a aedes aegypti

Eficiência no combate à dengue rende um Doblò para a Prefeitura de Morrinhos

O Ministério da Saúde está entregando sete veículos da marca Doblò para prefeituras de Goiás. Quatro são para as prefeituras com melhor desempenho no combate ao aedes aegypti e três são para municípios com grave incidência do mosquito e nos quais as prefeituras não conseguiram fazer um bom trabalho.

A Prefeitura de Morrinhos está recebendo um dos veículos por sua excelência no combate ao mosquito. O secretário de Saúde, André Luiz Dias Mattos, e o prefeito Rogério Troncoso, do PTB, fizeram um trabalho considerado “preciso” e “competente”.

A gestão de André Luiz na Saúde é apontada como uma das mais eficientes e criativas de Goiás. Não é à toa que os amigos brincam: “André é o José Serra de Morrinhos”. É que, mesmo não sendo médico, como José Serra (economista), o secretário faz uma gestão moderna, com resultados aprovados pela sociedade.