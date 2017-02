Morre o médico Trajano Machado Gontijo, pioneiro da Medicina na região Norte de Goiás

Ex-prefeito de Porangatu e fundador do Hospital São José, Trajano Machado era um dos pioneiros da Medicina na região

O médico Trajano Machado Gontijo morreu na madrugada de terça-feira, 14, na UTI do Hospital do Coração, em Goiânia, aos 88 anos. Ele tinha Alzheimer. Será sepultado na quarta-feira, 15, em Porangatu, no Norte de Goiás.

Trajano Machado foi prefeito de Porangatu e um dos criadores do Hospital São José.

Pioneiro da medicina no Norte de Goiás, e por isso era chamado de “médico dos médicos” e “bisturi de ouro”, segundo o ex-deputado Francisco Bento, amigo da família. “Era um grande clínico e um homem de bem, de uma seriedade ímpar.”

Amigos afirmam que era um “gentleman”, um “diplomata” e, como político, um “democrata”.

Nota de pesar do deputado estadual Júlio da Retífica

“Infelizmente nessa madrugada, 14/02, faleceu o meu amigo e companheiro dr. Trajano Machado Gontijo, ex prefeito de Porangatu, grande médico que salvou inúmeras vidas em nossa cidade, pecuarista e acima de tudo um grande homem, trabalhou como médico enquanto teve saúde e deixou filhos e netos. Que Deus o receba e possa confortar o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Deixo o meu sentimento de pesar ao meu compadre, irmão e grande amigo dr. Antônio Paulo.”