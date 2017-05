Morre o maestro Joaquim Jayme. Ele teve um AVC

Ele era regente da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Tinha 76 anos

O maestro Joaquim Jayme, aos 76 anos, morreu na segunda-feira, 15. Ele teve um AVC, estava se recuperando no Crer. Mas não resistiu. Era apontado como um dos principais maestros brasileiros e, na ditadura, foi perseguido pelos militares. Ele foi para o Chile e, depois, para a Alemanha. Ele era o maestro da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Autonomia de uma genealogia da família Jayme, o doutor em agronomia Nilson Jayme chama Joaquim Jayme de “menestrel da liberdade”.

Repercussão

Marcelo Franco, promotor de justiça, no Facebook: “Uma das mais curiosas atividades da minha vida foi o meu envolvimento com a Orquestra Sinfônica de Goiânia, isso em 44 antes de Cristo. Fabiano Coelho de Souza era o presidente do glorioso Centro Acadêmico XI de Maio da Faculdade de Direito da UFG; como pouco estudávamos, resolvemos então levar a Orquestra à Faculdade, e isso se tornou um programa obrigatório mensal durante muito tempo, apesar dos ensaios barulhentos durante as aulas, curiosamente tolerados pelo diretor Paulo Fleury — onde anda? — e professores. Conheci então o maestro Joaquim Jayme, que me dizia ser a acústica do nosso auditório muito boa. De algum modo, eu fiquei sendo o organizador musical da coisa toda. Pode a abertura de ‘Carmen’? Pode. O ‘Bolero’ de Ravel? Também — o seu gosto é bom, menino. (Durante muitos anos ainda me confundiram com o “gerente” da Orquestra.) O maestro era uma figura e tanto: expansivo, bravo mas com ares de quem gostava de conviver com a estudantada (assistíamos aos ensaios só para rir das broncas que dava nos músicos), ao final das apresentações regia uma sequência de sambas e dançava no alto do púlpito de maestro. Ficamos amigos e hoje me deparo com a triste notícia da sua morte. Um maestro que aceita reger para estudantes uma vez por mês? Vai fazer falta, o velho Jayme.”

Goiamérico Santos, professor da área da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Goiás, no Facebook: “Joaquim Jayme voltou pra Goiás por opção, retornando assim as suas raízes. Não voltou porque nada deu certo em seu exílio. Tive uma prova disso. Estava na Universidade de Oxford, participando de um congresso, encontro-me com um professor da Alemanha que de mim se acercou perguntando pelo Joaquim Jayme. Eu disse que ele era o maestro da Orquestra Sinfônica de Goiás. O colega alemão lamentou muito o fato do J. Jayme ter voltado. Disse que o maestro era professor em sua universidade, estava à frente da orquestra e resolveu voltar. O reitor fez tudo pra ele ficar, insistiu muito. Mas ele voltou pra cumprir o ideal de ajudar a afirmar uma música mais refinada entre nós. Humilde, ele nunca fez alarde do teu sucesso na Alemanha.”

Brasigois Felício, escritor e jornalista: “Perda das mais lamentáveis. Músico excepcional e criaturas humana extraordinária.”

Reinaldo Assis Pantaleão, professor de História e líder político: “Meu último contato com Joaquim Jayme foi um aula de história que ele proporcionou. Um ser humano fantástico. Sempre preocupado com as questões sociais, as desigualdades. Mostrou uma ponta de decepção com a falta de apoio para a cultura. Maestro Joaquim Jayme, presente!”

Veja sobre Joaquim Jayme no YouTube (material produzido por Nilson Jaime):