O político lutava contra um câncer de pâncreas há dois anos. Havia feito tratamento em Goiânia e em São Paulo

O ex-prefeito de Itapaci Francisco Agra Filho, o Lilo, morreu na sexta-feira, 10, às 7h45, no Hospital Anis Rassi, em Goiânia. Ele lutava há dois anos com câncer no pâncreas. Nos últimos meses, o câncer espalhou por seu organismo, atingindo, por exemplo, o fígado.

Lilo Agra fez tratamento em São Paulo e em Goiânia.