Morre Mário Roriz, pai do deputado federal Marcos Abrão. Foi professor da PUC

O advogado foi professor de Direito Privado e dirigiu a Acieg

O pai do deputado federal Marcos Abrão, Mário Roriz Soares de Carvalho, faleceu na terça-feira, 22, em Goiânia. Ele tinha 76 anos.

Mário Roriz tinha Mal de Parkinson e estava internado no Hospital Neurológico devido a um AVC. O corpo será velado no Cemitério Parque Memorial, a partir das 15 horas, e o sepultamento vai ocorrer às 17h30.

Mário Roriz, formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, era professor emérito da PUC-GO. Ele deu aulas durante 35 anos, na área de Direito Privado. Seu pai, Ismerino Soares de Carvalho, foi prefeito de Goiânia. Na gestão do prefeito Índio Artiaga, Mário Roriz assumiu a Prefeitura de Goiânia três vezes. Era considerado como um homem de grande preparo intelectual.

O advogado Mário Roriz foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg) e da Associação dos Advogados Trabalhistas (Agatra).

Repercussão

Do jornalista Paulo Bittencourt: “Mário Roriz era um homem educado e inteligente. Na gestão de Índio Artiaga, quando este adoeceu, ele assumiu. Era eficiente”.

Da jornalista Cida Almeida: “Ao longo dos últimos seis anos, tive a oportunidade de conviver com o Mário Roriz, homem culto e amável com todos. Realmente, Euler de França Belém, tinha um humor fino. Bom papo, conversa inteligente e um genuíno interesse por pessoas e por livros. Sei que tem uma vasta e rara biblioteca. Chegamos a marcar um encontro para que eu conhecesse a sua biblioteca, o que acabou não acontecendo. Numa das últimas vezes que nos encontramos, ele cobrou a visita, delicadamente. Conversamos certa vez sobre a poesia de Manuel Bandeira, um dos meus poetas preferidos. Nessas conversas, descobri que Mário tinha muito apreço pela palavra escrita e abominava frases feitas. Era um homem do tempo presente. Divertido e cativante. Aproximava-se das pessoas de mansinho, com um sorriso acolhedor. Tudo nele parecia fluía naturalmente, a conversa e o afeto pelas pessoas.”