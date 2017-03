Morre Mário Ghannam, ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia e ex-deputado

O corpo será velado a partir das 14 horas, na igreja ortodoxa São Nicolau. Ele foi presidente da Ceasa

Mário Ghannam, ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia e ex-deputado estadual, morreu na manhã de quinta-feira, 30. O corpo será velado a partir das 14 horas, na igreja ortodoxa São Nicolau, na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste. O enterro será na sexta-feira, 31, às 10 horas, no Cemitério Santana.

Mário Ghannam era um político atuante tanto no Parlamento quanto na sociedade. Ele foi deputado estadual na legislatura de 1994 a 1998, pelo PMDB. Era muito conhecido no bairro de Campinas, que o considerou, por vários anos, como seu representante político. Ele estudou no colégio mais tradicional da região, o Colégio Pedro Gomes.

Presidente da Ceasa, Mário Ghannam foi um dos responsáveis por sua modernização. Amigos dizem que tinha forte atuação entre os feirantes e pequenos comerciantes.