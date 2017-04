Morre Erivan Bueno, ex-presidente da Acieg e ex-secretário da Indústria e Comércio de Goiás

O empresário, um dos pioneiros do setor de informática em Goiás, morreu no aeroporto de Cuiabá, no Mato Grosso

O empresário Erivan Bueno de Moraes, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg) e ex-secretário da Indústria e Comércio de Goiás, na gestão do ex-governador Maguito Vilela, faleceu, na tarde de quinta-feira, 20, no aeroporto de Cuiabá, capital do Mato Grosso, aos 62 anos. Ele teve duas paradas cardíacas.

O corpo de Erivan Bueno será velado no Vale do Cerrado, a partir das 11 horas de sexta-feira, 21.

O empresário e executivo era casado com Maria do Carmo Agostini Morais e deixa duas filhas e duas netas.