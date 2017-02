Provando a força do senador Ciro Nogueira, o PP tem dois ministros, o presidente da Caixa Econômica Federal e agora o líder do governo na Câmara dos Deputados

Numa prova da força do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, o presidente da República, Michel Temer, vai indicar Aguinaldo Ribeiro, do PP, para líder do governo na Câmara dos Deputados.

Aguinaldo Ribeiro foi ministro das Cidades no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O PP tem uma grande cota no governo de Michel Temer, com dois ministro, Ricardo Barros, da Saúde, e Blairo Maggi, da Agricultura, além do presidente da Caixa Econômica Federal.

Aguinaldo Ribeiro integra o PP da Paraíba.