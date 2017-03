Marqueteiro diz que, se cavalo estiver arreado na sua porta, João Dória disputa a Presidência

Amigo do marqueteiro goiano Célio Rezende, Lula Guimarães trabalhou em Goiás com Ademir Menezes e Barbosa Neto

O marqueteiro e publicitário Célio Rezende, o Jubinha, esteve em Brasília, recentemente, para fazer um curso na área de marketing, área em que é um ás (mas diz que, no setor, quem fica parado é o “poste” que será atropelado). Lá, Célio Rezende encontrou-se com Lula Guimarães, o marqueteiro do prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB). Ele estava ministrando um curso.

Lula Guimarães e Célio Rezende são amigos de longa data e já trabalharam juntos (inclusive em Roraima). O ex-sócio de Paulo de Tarso (que criou campanhas para o governador de Goiás, Marconi Perillo) fez consultoria para Ademir Menezes, quando este era prefeito de Aparecida de Goiânia, e foi o responsável, em termos de marketing, pela campanha de Barbosa Neto, ex-PSB, em 2006. “Trata-se de um craque”, afiança Célio Rezende.

Na conversa, Lula Guimarães disse a Célio Rezende que João Dória vai disputar a Presidência da República se o cavalo “passar” e “parar” arreado na sua porta. No momento, o cavalo está parado e arreado na porta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mas, na avaliação de Célio Rezende, está começando dar alguns passos para sair do local. “João Dória é o novo diferente. Como não é um político tradicional, não tem desgaste. A Operação Lava Jato, por exemplo, não está, seguindo o cavalo arreado, parada à sua porta.”