Marketing de Adib Elias copia marketing de Minas e Jorcelino Braga plagia Alberto Araújo

De longe, a marquetagem do candidato do PMDB é criativa; de perto, verifica que se trata de um plágio descarado

O candidato a prefeito de Catalão pelo PMDB, Adib Elias, pode ser denunciado por plágio. No seu programa de televisão, no horário gratuito do TRE, o peemedebista reflete sobre o município e filosofa: de longe, Catalão é uma cidade; já de perto, é outra bem diversa. De longe, tudo muito bonito, com o ex-prefeito posando de filósofo e de dono de ideias próprias. Mas, examinando a árvore, quer dizer, de perto, o que se percebe é um plágio descarado.

O vídeo de Adib Elias é cópia de um programa eleitoral da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. Os marqueteiros do peemedebista, dirigidos por Jorcelino Braga, copiaram, sem tirar nem pôr, o programa mineiro.

O vídeo do município mineiro é uma criação do publicitário e marqueteiro Alberto Araújo, que, depois de anos como a figura criativa da agência de Jorcelino Braga, rompeu e constituiu negócio próprio.

Com a palavra, Adib Elias e Jorcelino Braga, para, se quiserem, apresentarem suas defesas a respeito do plágio.

Confira o plágio