Marconi Perillo é um dos políticos brasileiros que mais se destacam na internet

Adaptado aos novos tempos, o governador de Goiás dá um show de interação nas redes sociais e adotou transparência total na divulgação das ações de sua gestão

Além de adaptado aos tempos modernos, o da conectividade rápida, o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, deu prioridade à transparência na divulgação de seus atos administrativos.

O tucano-chefe definiu a diretriz da comunicação de seu governo: a cobertura das ações do governo tem de ser em tempo real, no momento em que são projetadas e/ou implantadas.

Na sexta-feira, 17, Marconi Perillo movimentou o Setor Vera Cruz, em Goiânia, com a transmissão ao vivo da vistoria das obras do Residencial Nelson Mandela. O governador, direto do bairro, entrou ao vivo no Facebook e respondeu às perguntas dos internautas em tempo real. A conexão gerou uma comunicação rápida entre o político e centenas de usuários da rede social. Trata-se de uma comunicação espontânea e de extrema eficiência.

No momento em que o país enfrenta uma crise ética — e todos os políticos são atacados, mais do que criticados com argumentos nuançados —, não é qualquer um que se abre, nas redes sociais, como o Facebook, para interagir com internautas. Pois Marconi Perillo está se apresentando, no Facebook, para dialogar com os usuários da rede.

O que se comenta entre experts é que o tucano goiano é o político brasileiro que usa as redes sociais com mais proveito e precisão. Ele usa e domina as ferramentas mais modernas da internet na interlocução com a sociedade.

Para assessorá-lo na gestão de suas ações nas redes sociais destacou o experimentado jornalista João Bosco Bittencourt, que fez um trabalho de primeira linha.