Marconi Perillo e Michel Temer articulam politicamente. De olho no pleito de 2018

Michel Temer tem confidenciado que Marconi Perillo é, cada vez mais, um player nacional

O tucano Marconi Perillo, em recente almoço dos governadores com Michel Temer, sentou-se à mesa com o presidente da República, com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), com o czar da economia, Henrique Meirelles (PSD), e com o presidente da Câmara dos Deputados e anfitrião do encontro, Rodrigo Maia (DEM).

Escalado como porta-voz dos governadores, Marconi Perillo fez um discurso articulado e contundente, na opinião dos presentes. O presidente Michel Temer nutre certo entusiasmo pelo tucano goiano.

Em conversas reservadas e preliminares, Michel Temer já chegou a sugerir que gostaria de filiar Marconi Perillo ao PMDB com o objetivo de lançá-lo a presidente da República ou a vice de um postulante tucano, como Geraldo Alckmin ou João Dória.