Marconi Perillo e Iris Rezende retomam conversações e vão estabelecer parcerias pra melhorar Goiânia

O tucano-chefe e o peemedebista conversaram três vezes, nos últimos dias, e não querem hostilidade política e administrativa

O governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, conversaram por telefone três vezes nos últimos dias.

O tucano-chefe tomou a iniciativa de ligar para o peemedebista-chefe.

Marconi Perillo ligou para parabenizar Iris Rezende pelo aniversários de 83 anos e, em seguida, para lhe desejar feliz ano.

O governador aposta que manterá uma relação republicana, sem hostilidade, com o prefeito. Iris Rezende, por sinal, tem comentado que quer estabelecer parcerias administrativas com o governo do tucano. Uma das pontes entre os dois é Paulo Ortegal, ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, que será o chefe de Gabinete do governo de Iris Rezende e é amigo de Marconi Perillo.

A tese dos dois políticos é a seguinte: administrador não faz oposição a administrador.