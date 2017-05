Marconi Perillo e Fernando Netto, aliado de Adib Elias, se encontram no Palácio Pedro Ludovico

Fernando Netto deve ser candidato a deputado estadual na eleição de 2018

O governador de Goiás, Marconi Perillo, e o ex-deputado estadual Fernando Netto, de Catalão, se encontram na quinta-feira, 11, no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia. O encontro foi amistoso e casual (fora da agenda). Ele já foi um dos críticos contundentes do governo do tucano.

O médico Fernando Netto trabalha numa rádio e na Prefeitura de Catalão. Ele é ligado ao prefeito Adib Elias, do PMDB. De cabelos grisalhos, o político anda mais moderado, o que não quer dizer acrítico (sua grande paixão são motocicletas de grande porte, em geral da marca BMW).

Se Adriete Elias, mulher de Adib Elias, não for candidata a deputada estadual, o prefeito pode bancar Fernando Netto para a disputa. Ele tem o estilo agressivo e crítico do peemedebista.